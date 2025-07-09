بغداد وأربيل تلخّصان التزاماتهما المالية بورقتين… ولجنة حكومية لدراستهما

بغداد ـ «القدس العربي»: توصّلت الحكومة الاتحادية، وحكومة كردستان العراق، إلى اتفاق يقضي بطرح ورقتين تتضمنان رؤية كل طرف فيما يتعلق بالتزاماته المالية، تركّز على واردات الإقليم النفطية وغير النفطية فضلاً عن ملف مرتبات موظفيه، فيما وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تتولى مهمة بحث بنود الورقتين مع الطرفين، على أن تُعلن نتائجها في أقرب وقت.

بحث الورقتين

بيان لمكتب السوداني أفاد بأنه «حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، فقد ناقش مجلس الوزراء ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية، والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها».

وعلى إثر ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، بـ«تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء، الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن».

وعقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، مساء أول أمس، تسربت إلى وسائل الإعلام بنود الورقتين، إذ شددت الحكومة الاتحادية على المباشرة «فوراً» بتسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط الاتحادية «سومو»، والمقدّرة بـ236 ألف برميل يومياً.

ووفق النصّ الحكومي ضمن «المرحلة الأولى» من بنّد «تسليم النفط»، أكدت السلطة الاتحادية «المباشرة فوراً بتسليم كامل الكمية المنتجة حالياً (وأي زيادة مستقبلية بالإنتاج) من الحقول الواقعة في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية/ شركة تسويق النفط (سومو) لأغراض التصدير، وتؤول الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية وفقا للقانون، عدا كمية للاستهلاك المحلي».

وفي تفاصيل هذه الفقرة أوضحت الحكومة أنها تعني «المباشرة فوراً بتسليم 236 ألف برميل يومياً (الإنتاج الحالي 282 ألف برميل يومياً مطروحاً منه 46 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي، حسب التقرير المشترك لديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم) وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة، وتتحمل حكومة الإقليم مسؤولية تسليم كامل الكمية (الـ236 ألف برميل/ يوم) وإلزام الشركات العاملة في الإقليم بذلك».

وفيما يتعلق بالاستهلاك المحلي من النفط في الإقليم، ترى الحكومة أن يكون «الاستهلاك المحلي ضمن مسؤولية الإقليم في هذه المرحلة (الإدارة والتوزيع وتسديد مبلغ الـ(16) دولارا عن كل برميل للشركات عن الانتاج والنقل) ولحين إنجاز المرحلة الثانية، على أن تعود إيرادات مبيعات المنتجات النفطية (للكميات المجهزة إلى الإقليم من النفط الخام للاستهلاك المحلي) إلى الحكومة الاتحادية بعد خصم كلف الإنتاج والنقل والتصفية».

أما المرحلة الثانية التي تحث حكومة بغداد على أن تبدأ فوراً بالتوازي مع المرحلة الأولى وتستمر مدة 30 يوماً، فتشمل «احتساب كمية الاستهلاك المحلي المطلوبة من خلال قيام وزارة النفط الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتحليل الحاجة الفعلية لمواطني الإقليم من المنتجات النفطية المطلوب تغطيتها إما من قبل وزارة النفط الاتحادية وفقاً للموديل الاقتصادي والفني للوزارة، أو من قبل الإقليم وفقاً للواقع الحالي وبما ينسجم مع القانون وبما يعادل الكمية المذكورة آنفاً».

وتطلب الحكومة أيضاً «تسليم الإيرادات غير النفطية وبمبلغ لا يقل عن 200 مليار دينار (نحو 153 مليون دولار) شهرياً (حسب موازين المراجعة فإن الإيرادات غير النفطية تبلغ 4.7 ترليون دينار سنويا)»، بالإضافة إلى «تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإكمال توطين رواتب الإقليم وفقا لقرار المحكمة الاتحادية وخلال مدة أقصاها (90) يوماً، ويكون التمويل بنهاية المدة المذكورة للرواتب الموطّنة حصراً».

ركّزتا على واردات الإقليم النفطية وغير النفطية ومرتبات موظفيه

وأشارت إلى «تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم استناداً إلى (المادة 13/سابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 المعدل، لإعداد دراسة قانونية لحل مشكلة تجاوز حصة الإقليم من الموازنة على أساس الإنفاق الفعلي، وتقدم الدراسة القانونية بمحضر إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال أسبوعين». ومن المقرر أيضاً أن تباشر وزارة المالية الاتحادية بتمويل مرتبات الإقليم بعد تنفيذ الفقرات (أولاً/المرحلة الأولى، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) من قبل الإقليم، وبعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي.

وحثت الحكومة على عرض تقرير تنفيذ الاتفاق في أقرب جلسة لمجلس الوزراء الاتحادي بعد «تسلّم موافقة الإقليم رسميا على بنود هذا الاتفاق، وتسمية أعضاء اللجان المشتركة، وتسليم النفط حسب الكميات المذكورة، بناء على تقرير مشترك من شركة (سومو) وشركة نفط الشمال، وتسليم الإيرادات غير النفطية حسب المبالغ المستحقة (او إجراء مقاصة بقيمتها من تمويل الرواتب) وتسمية أعضاء لجنة التوطين، وتسمية أعضاء اللجنة القانونية والفنية ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء، وأن تطلق الرواتب مباشرة بعد قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإقرار تقرير تنفيذ هذا الاتفاق».

19 ألف برميل

في مقابل ذلك، تقول الحكومة الكردية إن استهلاكها المحلي من النفط يبلغ 65 ألف برميل يوميا، أي بفارق 19 ألف برميل عن التقدير الاتحادي، فضلاً عن إمكانية منحها الحكومة المركزية نصف الواردات غير النفطية، وليس المبلغ الذي طالبت به بغداد.

وتحت بنّد «تسليم النفط»، وضعت حكومة الإقليم مقترحين، ينصّ الأول (في حالة اشتراك الشركات النفطية العاملة في الإقليم) على «المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم الى شركة تسويق النفط (سومو) لأغراض التصدير (في حالة الاتفاق على نطاق عمل الجهة الاستشارية الفنية حسب قانون تعديل الموازنة الاتحادية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشركات المعنية) ما عدا كمية للاستهلاك المحلي (الإنتاج الحالي 282 ألف برميل يومياً مطروحاً منه 65 الف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة)».

أما المقترح الثاني (في حالة عدم اشتراك الشركات) فيتضمن «المباشرة فورا بتسليم الكمية المتاحة والتي تقدر بمعدل 100 ألف برميل يومياً من النفط المنتج في الإقليم الى شركة تسويق النفط (سومو) لأغراض التصدير (لحين الاتفاق على نطاق عمل الجهة الاستشارية الغنية حسب قانون تعديل الموازنة الاتحادية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والشركات المعنية)».

وتحت هذا البند، تعهد الإقليم بأن «الاستهلاك المحلي من النفط يكون ضمن مسؤولية الإقليم (الإدارة والتوزيع وتسديد مبلغ كلفة الانتاج والنقل لكمية 65 ألف برميل يومياً)».

وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، تطلب حكومة كردستان «استمرار الإقليم بتسليم حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية حسب قانون الإدارة المالية الاتحادية (50٪ من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل)»، بالإضافة إلى «المقاصة بين حصة الخزينة الاتحادية ومستحقات الإقليم لدى الحكومة الاتحادية (من تخصيصات النفقات التشغيلية والاستثمارية) وتغطية الالتزامات المالية الأخرى (شراء الغاز الطبيعي لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء)».

وتحت بنّد مرتبات الموظفين، تشير الورقة الكردية إلى أن «على وزارة المالية الاتحادية استئناف صرف رواتب الإقليم لشهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2025 والأشهر الأخرى لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية القادم، وفي ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224/ وموحدتها 269/ اتحادية/ 2023) الذي يقضي بان الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية يجب أن لا يكون السبب الرئيس لعدم صرف الرواتب في مواعيد استحقاقها، واستوجب تحقيق المساواة الفعلية بين متقاضي الرواتب مع أقرانهم لدى الحكومة الاتحادية من حيث مقدار الراتب ومواعيد استحقاقها».

ولا يزال الخلاف عميقاً بين بغداد وأربيل، في ضوء عدم تشريع قانون ينظّم ملف النفط والغاز في العراق، فضلاً عن استمرار التأثيرات السياسية على الاتفاقات المُبرمة بين الطرفين، وعدم التوصّل إلى حل دائم بينهما.

ومنتصف هذا الأسبوع، أعلن نائب رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، أن بغداد تتعامل مع الإقليم بطريقة غير عادلة وغير منصفة، وبتمييز وبشكل غير دستوري.

وذكر في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع عدد من كوادر أجهزة حزبه، أن «العراق دولة اتحادية، ولإقليم كردستان مكانة دستورية، ويجب احترام الصلاحيات والحقوق الدستورية لإقليم كردستان»، وأكد أن «إقليم كردستان لن يتنازل أبداً عن أي من حقوقه الدستورية».

وأشار إلى أن «وفداً من حكومة إقليم كردستان موجود حالياً في بغداد لحل مسألة قطع رواتب شعب كردستان في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً: «مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية هي مشكلة سياسية وليست فنية».