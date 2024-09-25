بـ 1.1 مليار دولار.. المغرب يطلق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

الرباط: أعلن المغرب، الأربعاء، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب كلمة لغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي المغربية، خلال حفل الإعلان عن هذه الاستراتيجية بالرباط.

وأشارت إلى أن “هذه الاستراتيجية تهدف لرقمنة الخدمات بالإدارات العمومية لتسهيل المأمورية على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تلبية حاجياتهم في هذا المجال”.

كما تهدف هذه الاستراتيجية، وفق الوزيرة، إلى “تخفيض مدة الحصول على الخدمات العمومية، ورقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع الإنتاجية”.

وفي تصريحات للصحافيين قالت مزور، إن هذه “الاستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تدريب 140 ألف شاب في مجال الرقمة سنويا حتى عام 2030”.

وقال عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية خلال الحفل، إن “ميزانية هذه الإستراتيجية تبلغ 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) ما بين 2024 و2026”.

وأضاف أن القطاع الرقمي “يوفر الكثير من فرص العمل”.

(الأناضول)