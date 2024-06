بـ31 ألف دولار.. بيع ساعة يد توقفت لحظة الانفجار النووي في هيروشيما

طوكيو: بيعت ساعة يد انتشلت من بين أنقاض مدينة هيروشيما اليابانية بعد قصفها بقنبلة ذرية عام 1945، بنحو 31 ألف دولار في مزاد علني.

وتوقفت الساعة عن العمل عند الساعة 8:15 صباحاً، وهي لحظة انفجار القنبلة الذرّية التي ألقتها الولايات المتحدة فوق هيروشيما، جنوب غربي اليابان.

وجرى المزاد على الساعة، في دار مزادات “آر آر أوكشن” في مدينة بوسطن الأمريكية، بحسب بيان صادر عن دار المزاد السبت.

وبيعت بسعر 31113 دولارا في المزاد، ولم يعلن عن اسم الشخص الذي اشتراها.

Watch Melted By Hiroshima Blast Sold at Auction

'Appalling' sale condemned and defended.

by Greg Mitchell@GregMitch #Hiroshima #nuclearweapons #Oppenheimer https://t.co/uD1cKmuN1i pic.twitter.com/zFaziIvnS2

— Antiwar.com (@Antiwarcom) February 24, 2024