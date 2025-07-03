بفضل الذكاء الاصطناعي.. إنفيديا بصدد أن تصبح أكثر الشركات قيمة في التاريخ

واشنطن: تتجه إنفيديا لتصبح أكثر الشركات قيمة في العالم على الإطلاق اليوم الخميس إذ بلغت قيمتها السوقية 3.92 تريليون دولار مع تزايد ثقة وول ستريت في مجال الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة الرائدة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة 2.2 بالمئة إلى 160.6 دولار في التعاملات الصباحية، مما يمنح الشركة قيمة سوقية أعلى من القيمة غير المسبوقة التي سجلتها شركة أبل عند إغلاقها في 26 ديسمبر كانون الأول 2024 والبالغة 3.915 تريليون دولار.

حققت أحدث رقائق إنفيديا نجاحا في تدريب أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي، مما عزز الطلب على منتجات الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا.

ومايكروسوفت حاليا ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في وول ستريت برأس مال سوقي 3.7 تريليون دولار، إذ ارتفع سهمها 1.5 بالمئة إلى 498.5 دولار.

وصعد سهم أبل 0.8 بالمئة لتصل قيمتها السوقية إلى 3.19 تريليون دولار، في المركز الثالث.

أدى التنافس بين مايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز وألفابت وتيسلا لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والهيمنة على التكنولوجيا الناشئة إلى زيادة الطلب على معالجات إنفيديا المتطورة.

قفزت القيمة السوقية لشركة إنفيديا بنحو ثمانية أمثال خلال السنوات الأربع الماضية، من 500 مليار دولار في 2021.

(رويترز)