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بقيت مئذنته شامخة.. طائرات الاحتلال تدمر مسجد الفاروق في رفح

23 - فبراير - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

دمرت طائرات جيش الاحتلال، يوم الخميس، مسجد الفاروق في مدينة رفح، كما تضررت المباني المجاورة بشكل كبير نتيجة القنابل الإسرائيلية.

 وأدى القصف إلى تدمير المسجد بالكامل وتسويته بالأرض، لكن مئذنته بقيت شامخة.

وأفادت مصادر طبية في رفح، باستشهاد خمسة أشخاص وإصابة العشرات، جراء قصف منزل عائلة معمر شرقي المدينة.
ومساء الخميس، قال شهود عيان، إن انفجارات ضخمة سُمعت من مدينة رفح، ناتجة عن قيام جيش الاحتلال بتفجير منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خانيونس.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 9:44 ص

    لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🔥🌴

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  2. يقول سامح// الاردن:
    فبراير 23, 2024 الساعة 11:57 ص

    *قاتلهم الله ..مفسدون ف الارض.
    حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.

    رد

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