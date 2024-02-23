بقيت مئذنته شامخة.. طائرات الاحتلال تدمر مسجد الفاروق في رفح

لندن- “القدس العربي”:

دمرت طائرات جيش الاحتلال، يوم الخميس، مسجد الفاروق في مدينة رفح، كما تضررت المباني المجاورة بشكل كبير نتيجة القنابل الإسرائيلية.

وأدى القصف إلى تدمير المسجد بالكامل وتسويته بالأرض، لكن مئذنته بقيت شامخة.

وأفادت مصادر طبية في رفح، باستشهاد خمسة أشخاص وإصابة العشرات، جراء قصف منزل عائلة معمر شرقي المدينة.

ومساء الخميس، قال شهود عيان، إن انفجارات ضخمة سُمعت من مدينة رفح، ناتجة عن قيام جيش الاحتلال بتفجير منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خانيونس.