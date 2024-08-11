بكين: اغتيال هنية “قوض” محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

بكين: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إيران “قوض” محادثات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني، وفق بيان وزارة الخارجية الصينية.

وجدد يي إدانة الصين بشدة للاغتيال مؤكدا أن بكين ترى أن مثل هذه الممارسات تنتهك بشكل خطير القواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

وأضاف أن اغتيال هنية انتهاك لسيادة إيران وأمنها وكرامتها الوطنية.

وأشار إلى أن بكين تدعم حماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الأطراف، وخاصة استعادة الحقوق الوطنية المشروعة لفلسطين.

كما أعرب عن دعم بلاده “لدفاع إيران عن سيادتها وأمنها وكرامتها في إطار القوانين الدولية”.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و”حزب الله” وحماس على اغتيال هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.

(الأناضول)





