بكين تأسف لـ”الحوادث غير المتوقعة” التي أضرت بالعلاقات مع واشنطن

بكين: صرح نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ خلال لقائه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بكين، السبت، أن بلاده تأسف “للحوادث غير المتوقعة” التي أضرت بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال “للأسف، بسبب بعض الحوادث غير المتوقعة مثل ذلك المتعلق بالمنطاد، كان هناك بعض المشاكل في تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين” في قمة العام الماضي. ويشير هي ليفينغ إلى حادث المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة ساحلها الشرقي في شباط/فبراير وتعتقد واشنطن أنه كان يستخدم لأغراض التجسس على الولايات المتحدة.

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية ضرورة المنافسة “النزيهة” والتواصل مع الصين.

إذ قالت الوزيرة إن على الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصاديين في العالم، التنافس بنزاهة والتواصل على نحو مستمر لتجنب سوء التفاهم.

وأضافت: “إن المستوى القياسي الذي سجلته التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2022 على الرغم من التوترات في الآونة الأخيرة أظهر أن هناك “فرصة كبيرة أمام شركاتنا للتعاون في التجارة والاستثمار”.

وقالت إن من المهم الاستمرار في التشاور حول مجالات الاهتمام المشترك وكذلك حول الخلافات.

وعلى الرغم من الحديث عن فك الارتباط الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، تظهر بيانات حديثة علاقة تجارية قوية في جوهرها، إذ سجلت التجارة الثنائية مستوى قياسيا بلغ 690 مليار دولار العام الماضي.

وقالت يلين إن الولايات المتحدة ستواصل التعبير مباشرة عن مخاوفها إزاء ممارسات اقتصادية معينة، وستتخذ إجراءات محددة لحماية أمنها القومي.

كما حثت الصين على عدم السماح لأي خلافات “أن تؤدي إلى سوء تفاهم، لا سيما فيما يتعلق بقلة الاتصالات، وهو ما يمكن أن يؤدي بدون داع، إلى تدهور علاقتنا الاقتصادية والمالية الثنائية”.

(وكالات)