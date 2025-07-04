بكين تؤكد أن واشنطن رفعت بعض القيود على صادراتها

بكين: أعلنت الصين الجمعة، أن الولايات المتحدة خفّفت بعض القيود المفروضة على صادراتها، عملا باتفاق تمّ “التوصّل إليه بمشقّة” الشهر الماضي في لندن لتسوية الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن “الطرفين يعملان سريعا على تنفيذ المستهدفات الواردة في الإطار العام المعتمد في لندن”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أزالت “سلسلة من التدابير التقييدية في حقّ الصين”، في خطوة أبلغت بكين بتفاصيلها.

وأكّدت الوزارة أن “إطار لندن تمّ التوصّل إليه بمشقّة”، محذّرة من أنّه ” لا طائل من الابتزاز والإكراه”.

بعد محادثات في جنيف بسويسرا في أيار/ مايو، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في الحرب التجارية وقبلتا بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما بنسبة كبيرة على نحو مؤقت.

وتعهدّت الصين بتخفيف بعض التدابير المضادة غير الجمركية. غير أن مسؤولين أمريكيين اتهموا بكين بانتهاك الاتفاق والمماطلة خصوصا في منح تراخيص تصدير المعادن النادرة.

وفي منتصف حزيران/ يونيو، اتفقت بكين وواشنطن خلال محادثات في لندن على إطار لتنفيذ ما تمّ التوصّل إليه في جنيف.

وخفّفت الولايات المتحدة منذ فترة وجيزة بعض القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين، مع إلغائها خصوصا الرخص المطلوبة لتصدير الإيثان، وفق تقرير نشرته “بلومبرغ” هذا الأسبوع.

ودحض دونالد ترامب الأحد مزاعم اتهام الصين بأعمال عدائية ضدّ الولايات المتحدة، مؤكدا أنه على وئام مع بكين.

(أ ف ب)