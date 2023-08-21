سياسة | دولي

بكين تستنكر الإعلان المشترك الصادر بعد القمة بين واشنطن وسيول وطوكيو

منذ 56 دقيقة

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بكين: نددت بكين الإثنين بالبيان الصادر خلال القمة الأخيرة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسيول والذي انتقدوا فيه “السلوك الخطير والعدواني” للصين في النزاعات البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واستضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن في منتجع كامب ديفيد القمة التي فتحت “حقبة جديدة” من التعاون الأمني الثلاثي الوثيق.

وفي بيان مشترك الجمعة أعلن الزعماء الثلاثة معارضتهم لـ”السلوك الخطير والعدواني” للصين في النزاعات البحرية في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

وردت بكين الإثنين معتبرة أن القادة “شوهوا صورة الصين وهاجموها بخصوص قضايا متعلقة بتايوان وقضايا بحرية، وتدخلوا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وزرعوا الخلاف عمدا بين الصين وجيرانها”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن بكين عبرت أيضا عن “استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة وقدمت احتجاجات رسمية للأطراف المعنية”.

(أ ف ب)

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