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بكين تسخر من قبعة ترامب: صُنعت في الصين.. وارتفع سعرها بسبب سياساته

منذ 55 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”: أثارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الجدل بعد نشرها رسماً عبر منصة “إكس” يظهر قبعة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهيرة، التي تحمل شعار “اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً”، مرفقة بسعر مشطوب قدره 50 دولاراً، وسعر جديد بلغ 77 دولاراً. وعلى القبعة كُتب بوضوح “صُنع في الصين”، في إشارة ساخرة إلى أن منتجات حملة ترامب نفسها تتأثر بالتعريفات الجمركية التي فرضها على الصين.

المنشور يأتي في خضم تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث تبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية باهظة. الصين رفعت الضرائب على واردات أمريكية لتتجاوز 80%، فيما رد ترامب بزيادة الرسوم على البضائع الصينية إلى 125%، ما زاد من حدة المواجهة الاقتصادية بين البلدين.

(وكالات)

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