بكين تفرض رسوما جمركية إضافية على مجموعة من السلع الأمريكية

بكين: أعلنت بكين الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأمريكية من بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا، ردا على بدء سريان رسوم أمريكية على منتجات صينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الاثنين مرسوما يرفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، إلى 20% اعتبارا من الثلاثاء.

وردا على ذلك، أعلنت الصين الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأمريكية الواردة إلى الصين.

وستفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على سلع أمريكية أخرى مثل الذرة البيضاء والصويا ولحم الخنزير والبقر ومنتجات البحر والفاكهة والخضار ومشتقات الحليب.

وأوضحت وزارة المال الصينية في بيان “واشنطن بتحركها الأحادي الجانب، تمس بالنظام التجاري متعدد الأطراف” و”تضعف أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة”.

ويبدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة بعد العاشر من آذار/ مارس 2025 على ما أوضح بيان الوزارة.

(أ ف ب)