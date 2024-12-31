بكين تكشف خططا لتعزيز استخدام المركبات ذاتية القيادة في المدينة

مركبات تسير في أحد شوارع بكين

بكين: أقرت العاصمة الصينية بكين قواعد جديدة الثلاثاء لتشجيع تكنولوجيا القيادة الذاتية في المدينة، إذ تخطط السلطات للسماح في نهاية المطاف باستخدام الحافلات العامة وسيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وذكرت صحيفة بكين ديلي المدعومة من الدولة أنه سيُسمح للمركبات ذاتية القيادة التي تجتاز اختبارات الطرق وتقييمات السلامة بالتقدم للتجارب على الطرق، موضحة أن اللوائح الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان.

وأضافت أن المدينة تدعم استخدام المركبات ذاتية القيادة من السيارات الخاصة والحافلات والترام وسيارات الأجرة، موضحة أنها تريد تشجيع إقامة البنية التحتية للطرق الذكية لدعم هذا النوع من النقل.

وفي إخطار منفصل نُشر الاثنين، أفادت مدينة ووهان بوسط الصين أيضا بأنها وافقت على لوائح لتعزيز تطوير المركبات الذكية المتصلة.

وذكرت وكالة رويترز في أغسطس/ آب أن السلطات الصينية تعمل بشكل حثيث على منح الضوء الأخضر للتجارب الخاصة بتقنية القيادة الذاتية، حيث أجرت ما لا يقل عن 19 مدينة اختبارات لسيارات الأجرة الآلية والحافلات الآلية.

وتشمل الشركات التي تمتلك أساطيل كبيرة من سيارات الأجرة الآلية المستخدمة في الصين شركة أبوللو غو، وهي شركة تابعة لشركة بيدو العملاقة للتكنولوجيا والتي كانت تخطط لنشر ألف سيارة أجرة آلية في ووهان بنهاية عام 2024.

(رويترز)