بكين تنتقد “بطء” سير التحقيقات في تفجيرات “نورد ستريم”

إسطنبول: انتقدت الصين، الاثنين، التقدم “البطيء للغاية” في تحقيقات تفجيرات أنابيب الغاز “نورد ستريم”، مطالبة الدول المعنية بـ”الكشف عن النتائج في أقرب وقت ممكن”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لمتحدث الخارجية الصينية وانغ وين بين، نقلتها صحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية.

وقال وانغ: “مر نحو عام على انفجار خط أنابيب نورد ستريم، لكن يبدو أن التقدم في التحقيق بطيء للغاية”.

وأضاف أن “الدول (لم يسمها) التي تدعي الانفتاح والشفافية التزمت الصمت تقريبا بشأن قضية نورد ستريم، وهو أمر محير”، مطالبا بـ”الكشف عن نتائج التحقيقات في أقرب وقت ممكن”.

وأواخر سبتمبر/ أيلول 2022، رُصدت تفجيرات وتسربات غاز تحت البحر عند خطي أنابيب نورد ستريم1 و2، حيث تبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات والإيحاءات بوقوف الطرف الآخر وراءها، رغم أن التحقيقات لم تكتمل بعد.

ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدانمارك، حيث أعلن البلدان أن التفجيرات كانت “متعمدة”، وأنهما يحققان في الحادث بمشاركة ألمانيا، لكنهما لم يحددا المسؤولين عنها بعد.

وقال وانغ إن “حماية أمن البنية التحتية الحيوية هي مصدر قلق مشترك للمجتمع الدولي”.

وأضاف: “نأمل أن تستجيب الدول المعنية بشكل فعال لشكوك ومخاوف المجتمع الدولي، وتكشف الحقائق للعالم في أقرب وقت ممكن”.

وأكد أن الصين تدعم إجراء تحقيق “موضوعي وعادل ومهني” بشأن الحادثة.

(الأناضول)