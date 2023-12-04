سياسة | دولي

بكين: سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياة الإقليمية في بحر الصين الجنوبي

4 - ديسمبر - 2023

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بكين:  قال الجيش الصيني، الإثنين، إن سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية في الصين في بيان “الولايات المتحدة تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تثير التوتر عمدا في بحر الصين الجنوبي وتنتهك سيادة الصين بشكل خطير.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 1:49 ص

    ههه عصابة البيت الأبيض الأمريكي ومعها البانتاغون العفن النتن لا يريد للعالم أن يستريح من الحروب و الشرور، الله يكسر ظهرك يا شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها القذر الذي يرسل أسلحته الفتاكة لتقتل أطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕✌️🚀🐒🔥🚀🐒

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  2. يقول محمد العربي:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 2:43 ص

    اليمن أقوى من الصين تمنع الاعتداء عليها
    والصين خائفه من امريكا
    صدق المتنبي
    إنّ السلاحَ جميعُ الناس تحملهُ

    وليس كلُّ ذواتِ المخلبِ السبُعُ

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  3. يقول جهاد العمري:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 3:50 ص

    و لماذا تسكت الصين على انتهاك سيادتها ، ممكن يا زعيم الصين تظهر بطولتك على احد ما غير الاقلية المسلمة في الصين . ام ان الخوف من امريكا صار حزء من الاستراتيجية الصينية ..

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  4. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 3:54 ص

    وهل جديد؟ الشكوى لا تجدي نفعا! في خلاف بسيط مع الاتحاد السوفييتي استبسل الصينيون وكادت تصل الى النووية بينهما!

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  5. يقول قديري محمد:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 4:07 ص

    زتنتهك السيادة العربية بدعمها اسراءيل والسعادة الروسية بطعمها اوكرانيا

    رد

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