بكين: نأمل وحدة الفصائل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قريبا 

بكين: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الفصائل الفلسطينية اتفقت، الثلاثاء، على تشكيل حكومة “مصالحة وطنية مؤقتة” تركز على حكم قطاع غزة بعد الحرب.

جاء ذلك في بيان الثلاثاء صادر عن وزارة الخارجية الصينية، تعليقا على الاتفاق الذي أبرمته الفصائل الفلسطينية في الصين لتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة توحد المؤسسات الفلسطينية.

وجاء في الإعلان أن الفصائل الفلسطينية تعهدت بـ”إنهاء الانقسامات وتعزيز الوحدة”.

وأوضح وانغ أن “مفتاح عملية المصالحة الداخلية للفصائل الفلسطينية هو الحفاظ على الثقة الراسخة وفهم الاتجاه الصحيح والمضي قدما خطوة بخطوة”.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن “أهم نقطة” في إعلان بكين بين الفصائل الفلسطينية “هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة تركز على حكم غزة بعد الحرب”.

وقال وانغ: “إن الدعوة الأقوى هي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة حقا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأكد أن “النتيجة الأساسية هي توضيح أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لجميع الشعب الفلسطيني”.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الصينية وانغ وهو يسير مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس وفتح، بعد اجتماعهم في العاصمة بكين.

وأردف أن “المصالحة مسألة داخلية بالنسبة للفصائل الفلسطينية، لكنها لا يمكن أن تتحقق دون دعم المجتمع الدولي”.

وشدد أن بلاده ستواصل العمل وبذل الجهود مع جميع الأطراف المعنية بشأن الوحدة الوطنية الفلسطينية المستندة إلى أساس المصالحة الداخلية.

وأعرب عن أمل بلاده أن تحقق الفصائل الفلسطينية “الوحدة الوطنية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في وقت مبكر”.

وقال وزير الخارجية الصيني: “في طريق تعزيز المصالحة، تشترك الصين في نفس الاتجاه والأهداف مع الغالبية العظمى من الدول العربية والإسلامية”.

واختتم وانغ بالقول إن بلاده تهدف إلى “لعب دور بناء في حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

بدوره، قال رئيس مكتب العلاقات الدولية بحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، الذي حضر اللقاء: “نوقع اليوم على اتفاق مصالحة وطنية مؤقتة ونقول إن الطريق لاستكمال هذه الرحلة هو الوحدة الوطنية، نحن ملتزمون بها، وندعو إليها”.

وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى “وحدة وطنية شاملة” تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة، وذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني عقده 14 فصيلا فلسطينيا في بكين، بدعوة رسمية من الصين.

والفصائل التي شاركت في اللقاء هي: فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

وشارك أيضا الجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).

(الأناضول)