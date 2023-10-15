سياسة | دولي

بكين: هناك تجاهل لحق الفلسطينيين بالحياة

منذ 19 دقيقة

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بكين: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يجري “تجاهل” حق الفلسطينيين بالحياة والعودة إلى أرضهم.

وبحسب بيان الخارجية الصينية الأحد دعا الوزير الصيني في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى “إنهاء الظلم التاريخي فورا بحق الفلسطينيين”.

واعتبر وزير الخارجية الصيني أنّ السبب الرئيسي للأوضاع الحالية في فلسطين هو “تجميد حق الفلسطينيين في تأسيس دولة منذ زمن طويل”.

وأكد أنّ “حق الدفاع عن النفس تنص عليه القوانين الدولية”.

وشدّد على ضرورة “تهدئة التوتر وتجنب حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة”.

(الأناضول)

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