بكين.. وزيرا خارجية إيران والصين يبحثان التطورات بالشرق الأوسط

بكين: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره الصيني وانغ يي، السبت، تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، بأن عراقجي، “أجرى مباحثات مع وانغ بي، حول آخر المستجدات فيما يخص العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية”.

وشهد اللقاء، وفق الوكالة، بحث “تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات السياسية والبرلمانية والدبلوماسية والدفاعية والأمنية والعسكرية والقضائية والاقتصادية والتجارية”.

كما بحث وزيرا خارجية الصين وإيران “التطورات الجارية في المنطقة”.

وأكدا أن “السبيل إلى ترسيخ الاستقرار والهدوء على صعيد الشرق الأوسط، يكمن في الالتزام بالحلول السياسية المبنية على القانون الدولي والبعيدة عن أي تدخل أجنبي”.

وشدد الجانبان على ضرورة “الدفع بعملية توسيع العلاقات بين ايران والسعودية، ومواصلة التشاور والحوار بين دول المنطقة”.

وأشارا إلى أن “حل القضية الفلسطينية رهن باحترام الشعب الفلسطيني واستعادة حقه القانوني وإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) لأراضيه”.

وفي هذا السياق، أوضح الجانبان أن “الأولوية في الوقت الحاضر هي إرساء فوري لوقف إطلاق النار وإجلاء جميع القوات العسكرية من غزة، مع إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهل القطاع”.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأكد وزيرا خارجية إيران والصين أنه “يجب تنفيذ الاتفاق حول وقف النار في لبنان بشكل جاد ومؤثر”.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، بينما تحتل الأولى منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، زيارة غير محددة إلى بكين، وفق (إرنا).

وهذه أول زيارة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصين منذ توليه منصبه في أغسطس/ آب الماضي، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، الخميس.

وستشهد الزيارة غير المحددة المدة، “تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الصينيين حول العلاقات الثنائية وكذلك تطبيق برنامج التعاون الشامل ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية”.

(الأناضول)