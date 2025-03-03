بلاتر رئيس الفيفا السابق وبلاتيني يعودان للمحكمة لمواجهة اتهامات فساد

سويسرا: سيمثل سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وميشيل بلاتيني أسطورة الكرة الفرنسية أمام المحكمة في سويسرا الاثنين بتهمة الاحتيال بعد مرور عامين ونصف العام على تبرئتهما.

وتمت تبرئة الرجلين، اللذين كانا بين أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، عام 2022 من قبل محكمة سويسرية أدنى درجة بعد تحقيق استمر سبع سنوات بشأن مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.22 مليون دولار) إلى بلاتيني.

واستأنف الادعاء العام الاتحادي السويسري ضد هذا القرار، مما أدى إلى عقد جلسة استماع جديدة في غرفة الاستئناف غير الاعتيادية بالمحكمة الجنائية السويسرية في موتينس بالقرب من بازل.

وقال المدعي العام السويسري إن “مكتب الادعاء العام السويسري قدم استئنافا ضد حكم أول درجة وأودع مذكرة استئناف في أكتوبر 2022 يطلب فيه إلغاء الحكم تماما”.

ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022 خداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، الذي كان رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حينها.

وأضافت لائحة الاتهام “لقد زعموا زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين”.

وتسببت هذه القضية في تقويض آمال بلاتيني في خلافة بلاتر الذي استقال من الفيفا في 2015 بعد فضيحة فساد منفصلة.

وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، في البداية لمدة ثماني سنوات، رغم أن إيقافهما تقلص لاحقا.

وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن اتفاقهما غير المكتوب بشأن المدفوعات كانت ذات مصداقية. وقال القاضي أيضا إن هناك شكوكا جدية حول مزاعم الادعاء بأنها كانت احتيالية.

ويطالب المدعي العام الاتحادي السويسري بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 شهرا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني قائد ومدرب المنتخب الفرنسي السابق.

حملة شعواء

قال بلاتر، الذي ترأس الفيفا لمدة 17 عاما حتى عام 2015، قبل جلسة الاستماع إنه شعر بأنه كان هدفا لحملة شعواء.

وقال بلاتر (88 عاما) لرويترز الأسبوع الماضي “قالت المحكمة الجنائية الاتحادية في 2022 إن العقد المبرم بيني وبين بلاتيني كان صحيحا وأتوقع أن تؤكد المحكمة الجديدة القرار الأول”، مشيرا إلى أن الاستئناف القادم “هراء مطلق”.

وأضاف “أنا واثق تماما من أنه سيتم تبرئتي، أنا رجل صادق”.

وقال محامي بلاتيني (69 عاما)، أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، إنه واثق أيضا من تبرئته.

وقال دومينيك نيلين محامي بلاتيني “كانت محكمة أول درجة محقة في اعتبار المدفوعات المتنازع عليها لمبلغ مليوني فرنك سويسري قانونية.

“ينفي موكلي ارتكاب أي سلوك إجرامي ويشعر بالارتياح إزاء جلسة الاستئناف. كما سيتم تبرئته هناك أيضا”.

ومن المتوقع صدور الحكم في 25 مارس/ آذار الحالي.

(رويترز)