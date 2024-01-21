بلاسخارت: العراق معرض لخطر المزيد من الانجرار لصراع الشرق الأوسط

الممثلة الخاصة للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بلاسخارت خلال مؤتمر في البصرة في 3 مارس 2023- ا ف ب

بغداد: حذرت جنين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يوم السبت، من خطر انجرار العراق إلى الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت بلاسخارت، في بيان: “يمرّ الشرق الأوسط بمرحلةٍ حرجة، حيث يهدد الصراعُ المحتدم في غزة، والأعمالُ المسلحة في أماكن أُخرى، باندلاع مواجهة كبيرة”، وفقاً لما وَرَدَ على الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وتابعت أن “العراق معرّضٌ لخطر المزيد من الانجرار إلى هذا الصراع. فعلى الرغم من جهود الحكومة لمنع تصاعد التوترات، إلا أن الهجمات المستمرة- والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجها- من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهدٍ جهيدٍ في البلاد، والإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة”.

وأكدت أن “جميع جهود الأمم المتحدة تتركز على السعي إلى إنهاء الصراع في غزة وتجنّب امتداده إلى المنطقة. وقد دعا الأمين العام مراراً وتكراراً إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وإيصال الإغاثة المستدامة، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن”.

وأضافت “أن استقرار العراق وأمنه هما في مقدمة وصُلب جميع أعمالنا. ونكرر نداءنا إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

(د ب أ)