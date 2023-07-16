بلاغ ضد أحمد حسام ميدو بعد تغريدات عن علاقة قيادات في النادي الأهلي بالإخوان المسلمين

القاهرة- “القدس العربي”:

قدم محامي النادي الأهلي المصري محمد عثمان، بلاغا للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد الإعلامي ولاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، بعد نشر الأخير تغريدات على موقع تويتر، قال فيها، إن أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وجمال جبر، مدير المركز الإعلامي، ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال محامي الأهلي في بلاغه، إن أحمد حسام ميدو نشر أخبار كاذبة، ووجه اتهامات باطلة على حسابه الشخصي في تويتر بهدف الإساءة والتشويه لأغراض تتنافى مع المبادئ وأخلاقيات المجتمع.

وأضاف: “الجميع يعرف أسامة حسني وأخلاقه، لقد تفاجئنا بنشر ميدو منشورات ضده هو والأستاذ جمال جبر، وما كتبه جريمة لأنه اتهمهما بالانضمام لجماعة محظورة”.

وتابع: “كل ما قاله ميدو غير صحيح ونحن تقدمنا ببلاغ ضده مباشرةً للنائب العام فور كتابة تلك التغريدات، ولم نعلن وقتها عن تلك الخطوة بسبب مباراة القمة ولرغبتنا في عدم إثارة الجماهير”.

ونشر ميدو تغريدة هاجم فيها نجم الأهلي السابق، مرفقا صورة وقال: “أسامة حسني تلميذ صفوت حجازي وواحد من أدوات الإخوان المسلمين في الرياضة المصرية حتى الآن يقول إن التاريخ يقول إن الست سنوات القادمة للأهلي، مثلما قال معلمك بأن الإخوان سيحكمون مصر للخمسين سنة القادمة”.

وكتب ميدو مهاجما جمال جبر: “قريبا سأحكي لكم عن قصة جمال جبر بقيادات الإخوان المسلمين وعلاقتهم بقيادات الألتراس”.

وأسامة حسني لاعب النادي الأهلي السابق، ومقدم البرامج في قناة الأهلي حاليا، هو زوج ابنة رئيس النادي محمود الخطيب.

وسبق لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أن اتهم سيد عبد الحفيظ، مدير فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وخلال الساعات الأخيرة، أثار رئيس نادي الزمالك جدلا واسعا بعد اتهام النادي الأهلي باستخدام السحر للفوز بالبطولات.

وتحدث مرتضى عن أن النادي الأهلي يستعين بساحر اسمه “سيد بحة” من محافظة الفيوم، للفوز في المباريات.

وخرج “سيد بحة” لينفي ما ردده مرتضى منصور، مؤكدا أنه عامل بناء ولا علاقة له بالسحر، وقال ساخرا: “هل الزمالك يحتاج لسحر لكي يخسر”.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور بعد فوز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في المواجهة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية ضمن جولات الدوري المصري الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.