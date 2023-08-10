بلايلي يثير الجدل بتقاضيه أكبر راتب في تاريخ الكرة الجزائر

الجزائر- “القدس العربي”: أثارت صفقة انتقال اللاعب يوسف بلايلي إلى نادي مولودية الجزائر، جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد تداول أخبار عن تقاضيه راتبا بقيمة 1.3 مليون دولار، وهو مبلغ عند تصريفه شهريا بالعملة المحلية يعادل ثروة مقارنة بالرواتب المعتادة في الجزائر.

ومن خلال ما أشيع عن صفقة الانتقال، سيتمكن بلايلي من تقاضي راتب شهري يفوق 2 مليار سنتيم بالدينار الجزائري أي ما يعادل 100 ألف يورو بسعر الصرف في السوق الموازية للعملة، وذلك لمدة سنتين تمثل مدة العقد الذي أمضاه مع عميد الأندية الجزائرية.

وانطلق البعض في عقد مقارنات بين ما يتقاضاه بلايلي مع الأساتذة والأطباء. وكتب عبد الباسط سعيدي في هذا الشأن: “الراتب الشهري ليوسف بلايلي مع مولودية الجزائر يساوي راتب قرابة 700 طبيب “. وأضاف معقبا “تستحضرني قصة الأديب المصري توفيق الحكيم عندما علم أن بعض لاعبي كرة القدم دون العشرين يقبضون ملايين الجنيهات، فقال عبارته المشهورة: “انتهى عصر القلم وبدأ عصر القدم، لقد أخذ هذا اللاعب في سنة واحدة ما لم يأخذه كل أدباء مصر من أيام اخناتون”.

وعدّ البعض ما حصل تبذيرا للمال العام خاصة أن فريق مولودية الجزائر ممول من شركة سوناطراك البترولية الوطنية التي تمثل المصدر الأول لقوت الجزائريين.

وكتب سليم بن خدة رئيس مصلحة أمراض القلب بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، في هذا السياق تعليقا قال فيه: أكثر من مليار سنتيم في الشهر للاعب كرة قدم! من يدفع المال؟ سوناطراك؟ ولماذا لا تدعم المستشفى العمومي المنكوب؟ والبحث العلمي المغبون؟ لقد اتصلنا بهم مرارا وكتبنا طلبات تلو الطلبات لشركات وطنية من أجل بعض الفتات ولكن..”.

وجاءت بعض ردود الفعل على صفقة الانتقال مستغربة من المبلغ الكبير خاصة أن البطولة الجزائرية ليست بالمستوى الكبير فنيا وأجور اللاعبين فيها عادة ما تكون متوسطة، ناهيك عن المشاكل المالية التي ترزح فيها الأندية وعدم قبول الرأي العام عموما برواتب مضخمة في مجال الكرة.

لكن عكس هذه الآراء، هناك من رأى أن الصفقة عادية قياسا للقيمة التسويقية للاعب. وقال عبد الرحيم في هذه النقطة “في السعودية لو أخبرتهم أن لاعبا سيتقاضى راتب 3 مليون يورو، سيخبرونك أنه لاعب رديف في الوحدة أو الشباب، وهذا أحد أهم أسباب وضع الدوري السعودي في المقدمة عربيا وإقليميا في الشرق الأوسط، لكي تنجح عليك أن تستثمر وتنفق”.

ومع تصاعد الجدل حول الصفقة، اضطر فريق مولودية الجزائر لإصدار نفت فيه جملة وتفصيلا ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية والصحافية بخصوص قيمة صفقة اللاعب يوسف بلايلي مع التأكيد أنها أخبار مغلوطة و ارقام مبالغ فيها وخيالية.

وأوضحت إدارة المولودية أن هذه الصفقة تعتبر تاريخية وسابقة في البطولة المحترفة من حيث مصادر تمويلها. وأشارت إلى أنها تمت بواسطة رعاية شركة أجنبية عاملة بالجزائر هي ممول جديد ومؤسسة رائدة في مجالها سيكشف عنها في قادم الأيام.

وأبرزت أن الاستراتيجية التي يعتمدها نادي مولودية الجزائر تهدف إلى تنويع مصادر تمويلها بالاضافة إلى مساهمة الشركة المالكة (سوناطراك) التي تبقى الراعي الرسمي للفريق.

وذكر الصحافي بلال كباش استنادا لوثائق قال إنه يملكها أن بلايلي سيتقاضى نحو 30 يورو شهريا عكس ما تم تداوله. وتشير هذه الوثائق حسب الإعلامي الرياضي ياسين معلومي، إلى أن شركة عالمية تعمل في الجزائر في قطاع النفط هي المموّل الجديد للفريق، تكفلّت بعقود اللاعبين بالإضافة إلى تمويلها لقناة تلفزيون خاصة بالمولودية.