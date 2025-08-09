رياضة | كرة قدم عربية

بلايلي يغيب عن الترجي في افتتاح مباريات الدوري التونسي

منذ 33 دقيقة

تونس:  أعلن الترجي التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، غياب نجمه الجزائري يوسف بلايلي عن مباراة الجولة الأولى لمنافسات الدوري ضد مستقبل قابس التي تجري في وقت لاحق من اليوم السبت.

وأوضح الترجي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل ساعات من موعد المباراة اليوم ،أن المدرب فضل إراحة البلايلي بسبب أوجاع يعاني منها اللاعب.

ويواصل البلايلي تجربته مع الترجي للموسم الثاني على التوالي، بعقد يمتد حتى حزيران / يونيو .2026

ويغيب عن تشكيل الترجي اليوم السبت أيضا البرازيليان يان ساس ورودريجو رودريجيز والجنوب أفريقي الياس موكوينا الذين يواصلون التدرب على انفراد بسبب عودتهم المتأخرة إلى الاستعدادات.

ويبدأ الترجي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي فاز به الموسم الماضي، من مدينة قابس جنوب تونس بملاقاة مستقبل قابس الذي حقق الصعود الى الرابطة المحترفة الأولى في 2024.

(د ب أ)

