بلا احتفال.. 60 ألف فلسطيني يقيمون صلاة العيد في الأقصى- (صور وفيديو)

القدس المحتلة: أقام أكثر من 60 ألف فلسطيني، الأربعاء، صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة دون أي أجواء احتفالية، وذلك حزنا على ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وكبَّر المصلون في طريقهم إلى المسجد الأقصى وأثناء خروجهم منه، فيما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان مقتضب، إن أكثر من 60 ألف مصل أقاموا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى.

ورغم هطول الأمطار، بدأ توافد المصلين إلى المسجد مع صلاة الفجر.

عشرات الآلاف يحتشدون في باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك pic.twitter.com/Qdj5NmAy5W — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 10, 2024

وقال شهود عيان للأناضول إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتدت بالضرب على مصلين أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد في منطقتي باب الأسباط وباب السلسلة في البلدة القديمة.

وأقام عدد من المصلين المبعدين عن الأقصى بقرارات من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الصلاة عند الأبواب الخارجية للمسجد.

ومع انتهاء الصلاة، توجه فلسطينيون إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة لقراءة الفاتحة على أرواح أقاربهم.

وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية في محيط وأزقة البلدة القديمة، وخلت المدينة من أي أجواء احتفالية؛ في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)