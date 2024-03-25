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بلا علاج أو غذاء.. ساعة واحدة تفصل بين وفاة طفلين شقيقين في غزة

25 - مارس - 2024

الصورة من مواقع التواصل

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غزة: لم تمضِ سوى ساعة واحدة على دفن الفلسطيني يحيى حبوش طفله سهيل (10 سنوات) في قطاع غزة، حتى لحق به طفله الثاني محمد (8 سنوات).
وسبب وفاة الشقيقين واحد، وهو سوء التغذية وعدم توفر الرعاية الطبية؛ جراء حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
فعندما عاد حبوش (33 عاما) من دفن سهيل في إحدى مقابر مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع، والتي نزح إليها مجبرا من مدينة غزة (شمال)، أخبروه على الفور بوفاة طفله الثاني محمد.
وظهر على جسدي الطفلين ضعفٌ شديد حتى برزت عظامهما جراء نقص الغذاء، وعدم توفر الرعاية الطبية، إذ كانا يعانيان من شلل دماغي منذ ولادتهما، بحسب صور لهما.

وأقام الطفلان في خيمة برفح، التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة؛ في ظل شح الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية وحتى النظافة العامة؛ جراء الحرب.
وقبل دفن طفليه تباعا، كما تُظهر صور، ودّعهما حبوش وهو يذرف الدموع، وسط أجواء من حزن وقهر لفقدانه طفليه الوحيدين.
راثيا طفليه، قال الأب في منشور عبر صفحته بـ”فيسبوك: “بعد ساعة من دفن ابني الشهيد سهيل، روح الروح، يلتحق ابن قلبي الثاني، محمد، شهيدا”.
ووفق وزارة الصحة، توفي 27 فلسطينيا في غزة، بينهم أطفال؛ بسبب سوء التغذية الناتج عن الحرب الإسرائيلية على القطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ 17 عاما.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في 16 مارس/ آذار الجاري، إن ثلث أطفال شمالي قطاع غزة دون العامين يعانون سوء التغذية الحاد، محذرة من أن “المجاعة تلوح في الأفق”.

(الأناضول)

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  1. يقول هدهد سليمان:
    مارس 25, 2024 الساعة 10:22 م

    شيءٍ مؤلم جدا.
    لم يدخل احد من المعلقين للترحم على الطفلين.
    اللهم ارحمهما يارب واسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة وصبر والديهما وعوضهما بالذرية الصالحة امين.
    اللهم احتسبهما شهداء ولا نزكي على الله احد.
    اللهم اجعل خطية وفاتهما جوعا بمن منع عنهما ادخال الغذاء المتكدس على الأبواب.
    اللهم مالك الملك انزع عنه الملك هو ومن على شاكلته جميعهم يا الله. يا رب انتقم من حكام العربان جميعا يالله ولا تذر منهم على الرض ديارا فلا يصدر عنهم الا المزيد من الفساد في الارض وزرع الهوان في امة حبيبك محمد يا الله.
    اللهم خلصنا منهم اللهم خذ خونة الامة الجواسيس خونة الدين والأوطان والديار اخذ عزيز مقتدر انك انت المنتقم العزيز الجبار يا الله.
    امييين.

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