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بلجيكا.. استجواب جنديين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب بغزة

منذ 13 دقيقة

أرشيف

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بروكسل: أعلنت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، الاثنين، أن السلطات البلجيكية اعتقلت واستجوبت جنديين إسرائيليين بشبهة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت عبر بيان: “في ما قد يُمثل نقطة تحول في السعي العالمي نحو المساءلة، اعتقلت الشرطة الفيدرالية البلجيكية جنديين إسرائيليين واستجوبتهما، وهما متهمان بشكل موثوق بارتكاب جرائم حرب في غزة”.
وأضافت أن “هذا الإجراء جاء استجابة لشكوى قانونية عاجلة قدمتها مؤسسة هند رجب وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) في وقت سابق من الأسبوع الجاري”.
المؤسسة الحقوقية أوضحت أنه “تم التعرف على المشتبه بهما واعتقالهما في مهرجان Tomorrowland في (مدينة) يوم” التابعة لمقاطعة أنتويرب.
ويعد “تومورولاند” أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية في العالم.
وتابعت المؤسسة: “بعد احتجازهما (الجنديين)، تم استجوابهما رسميا وإطلاق سراحهما، وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أنه يتم حاليا إجراء تحقيق جنائي”.
(الأناضول)

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