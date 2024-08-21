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بلجيكا ترحِّل لاجئين فلسطينيين إلى مصر تمهيدا لنقلهما إلى غزة

منذ 22 دقيقة

مظاهرة في بلجيكا مساندة للشعب الفلسطيني

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بروكسل: رحَّلت السلطات البلجيكية الأربعاء، فلسطينيين اثنين حاصلين على لجوء في اليونان لدى وصولهما مطار العاصمة بروكسل.

ووصل الفلسطينيان – وهما من غزة – مطار بروكسل قادمين من أثينا بسبب سوء ظروف اللجوء في اليونان، وطلبا اللجوء مجددا في بلجيكا، بحسب منظمة JRS وهي غير حكومية تعمل مع اللاجئين.

وقال المسؤول بالمنظمة روبين بروينوغ إن بلجيكا طلبت من الشخصَين إثبات سوء الظروف باليونان أثناء احتجازهما في مركز قريب من المطار، وبعد عجزهما عن إثبات ذلك قررت إعادتهما إلى مصر.

وقال بروينوغ إنه استطاع أن يقابل اللاجئَين قبل إرسالهما إلى مصر، ووصف قلقهما من عودتهما إلى مصر وترحيلهما من هناك إلى غزة.

وأضاف مشددا: “كان ينبغي إرسالهما إلى اليونان حيث حصلا على حق الحماية الدولية”.

يذكر أنه في بلجيكا يُحتجَز الأشخاص الذين يُفحص طلبات لجوئهم بشكل منهجي في مركز مغلق بالقرب من المطار.

وعادة ما يُرحَّل الأشخاص الذين يتم اتخاذ القرار بشأنهم في غضون أربعة أسابيع إلى الوجهة التي أتوا منها بشركة الطيران نفسها.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى JRS، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء في بلجيكا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن معظم طلباتهم تواجه بالرفض.

(الأناضول)

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