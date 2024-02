بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تدمير مقر وكالتها الإغاثية بغزة- (تغريدة)

استدعت وزارة الخارجية البلجيكية، الخميس، السفير الإسرائيلي، للاستيضاح عن تدمير “مكاتب وكالة التنمية البلجيكية” (أنابل) في قطاع غزة.

وكتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، في تدوينة على حسابها عبر منصة “إكس”، أنه تم “قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية (أنابل) بغزة”.

وشددت لحبيب، أن “استهداف المباني المدنية في غزة أمر غير مقبول”.

وأشارت إلى أنه “تم استدعاء السفير الإسرائيلي للاستيضاح عن تدمير مكاتب وكالة (أنابل) في غزة”.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد المئات واعتقال وإصابة الآلاف.

