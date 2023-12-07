سياسة | دولي | أوروبا

بلجيكا تعتزم منع دخول المستوطنين المتطرفين القاطنين بالضفة الغربية

7 - ديسمبر - 2023

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بروكسل: قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول أراضيها.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، نشر فيه مقتطفات من خطاب ألقاه في مؤتمر بجامعة غينت البلجيكية.
وأوضح دي كرو، أن بلجيكا دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها منذ البداية، ودعت في الوقت نفسه إلى التهدئة والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وتابع قائلا: “إذا أردنا نحن الأوروبيين أن نتحلى بالمصداقية، فيتعين علينا أن نرفع أصواتنا عندما يقتل الأبرياء في كييف أو غزة. سيتم منع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا”.
وأشار دي كرو إلى أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقوّضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وستشجع الاتحاد الأوروبي على التحرك في هذا الاتجاه.

(الأناضول)

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  1. يقول ابو تاج الحكمة الأول وارث الوديعة المقدسة:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 7:20 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يحق بلجيكا بجداره ان تكون عاصمه الاتحاد الاوروبي والوزير البلجيكي الاول له مواقف طيبه جذبت قلوب المسلمين اليه

    رد

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