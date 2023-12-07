بلجيكا تعتزم منع دخول المستوطنين المتطرفين القاطنين بالضفة الغربية

بروكسل: قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول أراضيها.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، نشر فيه مقتطفات من خطاب ألقاه في مؤتمر بجامعة غينت البلجيكية.

وأوضح دي كرو، أن بلجيكا دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها منذ البداية، ودعت في الوقت نفسه إلى التهدئة والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

Violence against civilians will have consequences. Extremist settlers in the West Bank will be banned from entering Belgium. We will work with the U.S. on sanctions targeting individuals involved in actions that undermine peace, security, and stability in the West Bank. pic.twitter.com/LVo2hgEMH8 — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) December 6, 2023

وتابع قائلا: “إذا أردنا نحن الأوروبيين أن نتحلى بالمصداقية، فيتعين علينا أن نرفع أصواتنا عندما يقتل الأبرياء في كييف أو غزة. سيتم منع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا”.

وأشار دي كرو إلى أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقوّضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وستشجع الاتحاد الأوروبي على التحرك في هذا الاتجاه.

(الأناضول)