بلجيكا تعتزم منع دخول المستوطنين المتطرفين القاطنين بالضفة الغربية

بروكسل: قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول أراضيها.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، مساء الأربعاء، نشر فيه مقتطفات من خطاب ألقاه في مؤتمر بجامعة غينت البلجيكية.

وأوضح دي كرو، أن بلجيكا دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها منذ البداية، ودعت في الوقت نفسه إلى التهدئة والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

Violence against civilians will have consequences.

Extremist settlers in the West Bank will be banned from entering Belgium.

We will work with the U.S. on sanctions targeting individuals involved in actions that undermine peace, security, and stability in the West Bank. pic.twitter.com/LVo2hgEMH8

