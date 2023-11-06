بلجيكا تندد بقصف مخيم المغازي في غزة ووزيرة البيئة ترفض وصف حماس بمنظمة إرهابية

بلجيكا: ندد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، الإثنين، بقصف إسرائيل مخيما كاملا للاجئين الفلسطينيين للقضاء على ما وصفته يإرهابي واحد.

وقال دي كرو خلال كلمة له، الإثنين في بروكسل: “ما يحدث اليوم في غزة لم يعد متناسبا”، وفق التلفزيون البلجيكي.

وأضاف: “قصف مخيم للاجئين بأكمله بهدف القضاء على إرهابي واحد، لا أعتقد أنه يمكنك القول إن هذا أمر متناسب”، في إشارة لمخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وأمس الأحد، قالت وزارة الصحة التي تديرها “حماس” في غزة إن 40 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات في القصف الإسرائيلي لمخيم المغازي.

وشدد ألكسندر دي كرو على أنه لا يمكن “الاستهانة بالعواقب النفسية لهجوم حماس على السكان الإسرائيليين”.

ووفقا له، “فمن المنطقي تماما البحث عن حل” لحركة حماس “التي تمثل تهديدا يوميا للسكان الإسرائيليين”.

وقال: “السؤال هو كيف يمكن إيجاد الحل”. وفي الوقت نفسه “يجب أن نضع في اعتبارنا النضال من أجل تقرير المصير الذي خاضه الفلسطينيون منذ عدة عقود”.

وأضاف أن “الحوار السياسي هو الذي سيجلب حلا للصراع”، داعيا مرة أخرى إلى هدنة في القتال وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على أن بلاده لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع، لكنها تستعد لوضع حد للعنف.

وفي وقت سابق الإثنين، تعرضت وزيرة البيئة البلجيكية زكية الخطابي، وهي عضو في حزب إيكولو الأخضر، لانتقادات بعد رفضها وصف حماس بأنها “منظمة إرهابية”.

وقد صنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “حماس” منظمة إرهابية بسبب مقاومتها المسلحة لإسرائيل، التي تحتل الأراضي الفلسطينية.

وقالت الخطابي وهي من أصول مغربية أمازيغية في حديث للقناة البلجيكية الأولى “LN24”: “حماس تشن هجمات بشكل مستمر. لكنني لا أستخدم مصطلح “إرهابي” لأن له معنى قانوني لا أعرفه”.

وقوبلت تصريحات الخطابي لانتقادات شديدة عبر الأحزاب السياسية البلجيكية. وقال مايكل فريليتش، عضو البرلمان عن القوميين الفلمنكيين، إنهم ” (حماس) لا يمكن الدفاع عنهم، وينتهكون لوائح الاتحاد الأوروبي، وخطيرون أيضا”.

ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)