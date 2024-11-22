بلجيكا: سنعتقل نتنياهو إذا جاء لأراضينا

بروكسل: أعلنت بلجيكا، الجمعة، أنها ستلتزم باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في حال مجيئهما إلى أراضيها، امتثالا لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلجيكية فلوريندا باليسي، الجمعة، إن بلادها صادقت على نظام روما، الذي يشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية.

وحسب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة، تلتزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل معا، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، حيث يُعد هذا التعاون ضروريًا لنجاح عملها ومكافحة الإفلات من العقاب.

وشددت باليسي على أن بلجيكا تدعم بشكل كامل احترام القانون الدولي، والعمل المستقل للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت: “وبالتالي، إذا كان أي شخص بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة موجودًا على الأراضي البلجيكية، فسوف تمتثل السلطات البلجيكية لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي”.

والخميس، قالت المحكمة الدولية إن غرفتها التمهيدية الأولى رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.

(وكالات)