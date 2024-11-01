سياسة | دولي | أوروبا

بلجيكا.. 9 من أصل 10 حالات تمييز هي ضد المسلمين

1 - نوفمبر - 2024

مصلون في مسجد بالعاصمة البلجيكية بروكسل

حجم الخط
1

بروكسل: قال مدير “المركز البلجيكي لتكافؤ الفرص” باتريك شارلييه، إن المشاعر المعادية المتزايدة للمسلمين في أوروبا “حقيقة لا يمكن إنكارها”، وإن 9 من كل 10 ممن يتعرضون للتمييز في بلجيكا مسلمون.
وكشف تقرير لهيئة الحقوق الأساسية “إف آر إي” التابعة للاتحاد الأوروبي نُشر الأسبوع الماضي، أن العنصرية والتمييز ضد المسلمين زاد بصورة كبيرة منذ عام 2016 في أوروبا عموما.
وذكر شارلييه، أن تقرير “إف آر أي” يعكس خطورة الوضع، ووجودَ عداء واضح تجاه المسلمين في التعليم والحياة التجارية والمجتمع في بلجيكا.
وقال: “عندما نتحدث عن التمييز الديني في بلجيكا، فإن 90 بالمئة منه يتعلق بالمسلمين”.
وأضاف: “9 من أصل 10 من الذين يواجهون التمييز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية هم من المسلمين”.
وذكر شارلييه، أن جميع القضايا التي تعاملوا معها في الفترة من 2017 إلى 2023 كانت تتعلق في المقام الأول بالتوظيف، ثم وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيرا التمييز في المدارس.
وأردف: “في العام الماضي، كانت أبرز الحالات تتعلق بالتوظيف، حيث إن معظم الضحايا من النساء، ومعظم هذه الحالات تتعلق بحظر الحجاب”.
وأشار شارلييه إلى أن المشاعر المعادية للمهاجرين تحولت إلى نوع من المشاعر المعادية للمسلمين.
ولفت إلى أن برنامج الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في بلجيكا يتضمن قيودا أكبر على الرموز الدينية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول وجدي:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 12:03 م

    كانت العنصرية موجودة و مرة مرة نسمع عنها هنا و هناك و الان اصبحت بكثرة و كل انحاء اوروبا و السبب كثرة اللاجئين

    رد

أخبار ذات صلة

“ميتا” تحجب صفحة إسلامية كبرى في الهند بطلب من الحكومة وسط أعنف تصعيد عسكري مع باكستان
10 - مايو - 2025
الصراع الباكستاني – الهندي… القواعد التراجيدية للعبة النووية
9 - مايو - 2025
لماذا أهمل الباحثون العرب دراسة المسيحية
5 - مايو - 2025
باحث: اليمين المتطرف في إسبانيا يستخدم التاريخ للتحريض ضد المسلمين 
30 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية