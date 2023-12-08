سياسة | دولي

بلدات لبنانية تتعرض لقصف إسرائيلي وتحليق طائرات استطلاع 

8 - ديسمبر - 2023

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بيروت: شهدت عدة بلدات لبنانية، صباح الجمعة، قصفاً مدفعياً إسرائيلياً وتحليقاً لطائرات استطلاع في أجواء الجنوب اللبناني، وفق إعلام رسمي لبناني.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي شيحين وزبقين في القطاع الغربي جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق كثيف لطيران استطلاع إسرائيلي.
وذكرت أن هدوءاً حذراً ساد القطاع الشرقي صباحاً، بعد أن تعرضت أطراف بلدتي ديرميماس وكفركلا للقصف في ساعات الفجر الأولى.
ولفتت الوكالة إلى أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي حلّق في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى نهر الليطاني ومدينة صور.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، “تضامناً مع قطاع غزة” الذي يتعرّض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من ذات الشهر.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الخميس، 17 ألفاً و177 شهيداً، و40 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 12:10 م

    الصمود الأبدي في وجه الاستفزازات الصهيونية!

    رد

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