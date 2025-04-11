بلدة أخترين السورية تنفي شائعات تجهيز مخيم لإيواء فلسطينيين من غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: نفى المجلس المحلي لبلدة أخترين التابعة لمحافظة حلب السورية، اليوم الجمعة، شائعات حول تجهيز مخيم شمالي البلاد لنقل فلسطينيين من سكان قطاع غزة إليه.

وأشار المجلس، في بيان الجمعة، إلى أن إنشاء المخيم بدأ قبل أشهر من إسقاط نظام الأسد، وأنه سيتم إيواء عائلات سورية فيه.

وأكد أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إيواء فلسطينيين من غزة في المخيم لا تعكس الحقيقة، وأن مشروع المخيم ليس له أي علاقة بالأحداث في غزة”.

نفى مجلس أخترين المحلي في ريف حلب الشمالي صحة الشائعات التي تحدثت عن تجهيز مخيمات لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن المخيم الذي يتم إنشاؤه في قرية برعان هو مشروع قديم بدأ قبل عدة أشهر لإيواء المهجرين السوريين في المخيمات العشوائية، وليس له أي علاقة بالأحداث الجارية في… pic.twitter.com/pmLMwnoovj — المجهر السوري (@ShamScope) April 6, 2025

واعتمدت قمة عربية في 4 مارس/ آذار الماضي، ثم منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) بعد ثلاثة أيام، خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

(الأناضول)