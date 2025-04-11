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بلدة أخترين السورية تنفي شائعات تجهيز مخيم لإيواء فلسطينيين من غزة- (فيديو)

منذ 29 دقيقة

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“القدس العربي”: نفى المجلس المحلي لبلدة أخترين التابعة لمحافظة حلب السورية، اليوم الجمعة، شائعات حول تجهيز مخيم شمالي البلاد لنقل فلسطينيين من سكان قطاع غزة إليه.

وأشار المجلس، في بيان الجمعة، إلى أن إنشاء المخيم بدأ قبل أشهر من إسقاط نظام الأسد، وأنه سيتم إيواء عائلات سورية فيه.

وأكد أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إيواء فلسطينيين من غزة في المخيم لا تعكس الحقيقة، وأن مشروع المخيم ليس له أي علاقة بالأحداث في غزة”.

واعتمدت قمة عربية في 4 مارس/ آذار الماضي، ثم منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) بعد ثلاثة أيام، خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

(الأناضول)

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