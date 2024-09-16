بلديات مناطق النزوح في غزة تحذر من غرق الخيام في مناطق تجمع مياه الأمطار والصرف

غزة – “القدس العربي”:

لن تكون مياه البحر الهائجة مع اقتراب موسم المنخفضات الجوية، هي ما يهدد سكن النازحين في الخيام، فقد حذرت بلديات وسط القطاع ومدينة خان يونس، التي يقطنها نازحو القطاع وعددهم يفوق المليون، من خطر كبير يهدد هؤلاء السكان، خاصة القاطنين في مناطق تجمع برك مياه الأمطار.

وأطلقت لجنة الطوارئ في بلدية دير البلح وسط القطاع “نداء استغاثة”، دعت فيه لـ “التدخل الفوري والعاجل” لإنقاذ المواطنين والنازحين من الغرق بمياه الأمطار، خاصة منطقة صحن البركة والمناطق المنخفضة في المدينة.

وذكرت اللجنة أن المدينة تعرضت كسائر مناطق قطاع غزة، لدمار واسع في البنية التحتية، بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأوضحت أنه بسبب الحرب والتدمير تضررت شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بشكل كبير، مما جعل الاستعداد لفصل الشتاء أمراً صعباً للغاية.

وحذرت من أن منطقة وادي السلقا تشكل خطرا كبيرا في فصل الشتاء، لافتة إلى أنه سبق وأن تم تحذير النازحين القاطنين في منطقة صحن البركة وعلى أطراف الوادي “بضرورة أخذ الحيطة والحذر ومغادرة المنطقة المذكورة نظرًا لخطورة السيول المتوقعة خلال المنخفضات الجوية القادمة”.

وأكدت أن الخطر القادم والأكبر سيكون فتح سدود المياه قرب الحدود الفاصلة، من قبل سلطات الاحتلال.

وناشدت اللجنة في هذا السياق المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والإغاثية بـ “التدخل الفوري لإنقاذ المواطنين”.

ودعت في ذات الوقت القطاع الخاص والمؤسسات المحلية إلى مساندة جهود البلدية في حماية سكان المدينة من أخطار الغرق.

وفي السياق، أبلغت لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس، النازحين القاطنين في برك تجميع مياه الأمطار وأحواض المعالجة المؤقتة للصرف الصحي في غرب المدينة مع اقتراب فصل الشتاء والمنخفض الجوي المتوقع دخوله الأسبوع الجاري، أن هذه المناطق تعتبر “أماكن خطيرة للغاية”.

وأكدت في بيان أصدرته أن بركة تجميع مياه الأمطار الواقعة شمالي حي الأمل، وهي أحواض المعالجة المؤقتة للصرف الصحي، وبركة تجميع مياه الأمطار المؤقتة نهاية شارع عمر المختار المعروف برقم (5) – وجميع المناطق المنخفضة تقع ضمن التحذير.

وطالبت النازحين في تلك المناطق بالمغادرة فورا، والبحث عن مكان آخر آمن، وقالت في بيانها “إن وجودكم في برك تجميع مياه الأمطار يشكل خطرًا على حياتكم وسلامتكم”.

وهناك توقعات بأن يشهد فصل الشتاء المقبل فيضانات حتى في المناطق المؤهلة لاستقباله من غزارة الأمطار.

وفي آخر إحصائية لآثار الحرب أصدرها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أوضحت أن جيش الاحتلال دمر 330,000 متر طولي من شبكات المياه، إضافة إلى 655,000 متر طولي من شبكات صرف صحي.

وذكرت الإحصائية أن الاحتلال دمر أيضا 2,835,000 متر طولي شبكات الطُرق والشوارع في قطاع غزة.