بلدية إيطالية ترفض استضافة مباراة المنتخب الوطني مع إسرائيل

روما: رفضت بلدية أوديني شمال شرق إيطاليا، استضافة مباراة منتخبها الوطني لكرة القدم ضد إسرائيل، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت الصحافة المحلية الأربعاء، أن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، قدم عرضا لرئاسة بلدية أوديني لاستضافة المباراة على استاد “بلوينرغي” في 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضافت أن إدارة البلدية رفضت العرض “خشية أن تكون لهذه الاستضافة طبيعة تمييزية لأن إسرائيل دولة في حالة حرب”.

وقال ألبرتو فيليس دي توني، الذي انتُخب مرشحا ليسار الوسط لمنصب عمدة أوديني العام الماضي “إن استضافة مثل هذه المباراة في وقت تعد فيه إسرائيل دولة في حالة حرب، يحمل في طياته خطر التسبب في انقسامات ومشاكل اجتماعية بدلا من تجميل صورة أوديني”.

ومنذ 7 أكتوبر تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا وحشية على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

( وكالات)