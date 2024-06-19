رياضة | كرة قدم عالمية

بلدية بروكسل تكشف سبب عدم استضافة مباراة بين بلجيكا وإسرائيل 

19 - يونيو - 2024

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بروكسل: قالت بلدية بروكسل اليوم الأربعاء، إنه سيكون من المستحيل إقامة مباراة مرتقبة لكرة القدم بين بلجيكا وإسرائيل في العاصمة البلجيكية لدواع أمنية.

وأضافت في بيان: “خلصت بلدية بروكسل إلى أنه سيكون من المستحيل استضافة مباراة بين بلجيكا وإسرائيل في ملعب الملك بودوان”.

وأضافت: “بعد تحليل دقيق، خلصنا إلى نتيجة مفادها أن إقامة مباراة من هذا النوع في عاصمة بلادنا في هذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة مما يهدد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة”.

ومن المقرر أن تقام المباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية في السادس من سبتمبر/ أيلول 2024.

وأثارت الحرب الإسرائيلية في غزة مظاهرات على مستوى العالم بما في ذلك بلجيكا، حيث نظم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات واعتصامات في الجامعات مما أدى إلى قطع بعض الجامعات البلجيكية علاقاتها جزئيا أو كليا مع المؤسسات الإسرائيلية.

(رويترز)

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  1. يقول ملاحظ:
    يونيو 20, 2024 الساعة 2:02 م

    يا بني صهيون ، من يزرع الريح يجني العاصفة…

    رد

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