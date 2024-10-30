بلدية بيت لاهيا تعلن المدينة “منكوبة” وتستغيث بـ5 مطالب

غزة: أعلنت السلطات المحلية بيت لاهيا شمال قطاع غزة “مدينة منكوبة” جراء حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي، وأطلقت “نداء استغاثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وقالت بلدية بيت لاهيا إن سكان المدينة يعانون “كارثة إنسانية”، نتيجة “حرب الإبادة المستمرة والحصار المفروض على المدينة”، حسب بيان الأربعاء.

وأوضحت أن المدينة أصبحت “بلا طعام وبلا مياه وبلا مستشفيات وبلا إسعافات وبلا دفاع مدني وبلا أطباء وبلا خدمات (صرف صحي ونفايات) وبلا اتصالات”.

وتابعت: “وعليه فإننا نعلن بيت لاهيا مدينة منكوبة، ونطلق نداء الاستغاثة العاجل بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة التي تتعرض للقتل والإبادة الجماعية”.

البلدية وجهت 5 مطالب إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية، هي “الضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية في مدينة بيت لاهيا”.

وتابعت: “وفتح ممر آمن لإدخال كافة المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدماتية”.

وأضافت: “وإدخال معدات الدفاع المدني والإسعافات للعمل على انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، لا سيما بعد ارتكاب الاحتلال لعدد من المجازر بحق المواطنين”.

كما طالبت البلدية بـ”إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي”، وكذلك “إدخال الآليات الثقيلة لفتح الطرق وإزالة الركام، لتسهيل حركة المواطنين وسيارات الإسعاف والدفاع المدني”.

ولليوم السادس والعشرين، يستمر الجيش الإسرائيلي الأربعاء في الاجتياح وحرب الإبادة بمحافظة شمال قطاع غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها وبيت لاهيا، حيث يعدم كل مظاهر الحياة في المنطقة.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تعمل على احتلال شمال غزة وتحويله إلى منطقة عازلة وتهجير المواطنين، تحت حصار مطبق يمنع دخول الغذاء والماء والأدوية وقصف مكثف قتل ما لا يقل عن ألف فلسطيني.

(الأناضول)