سياسة | عربي | فلسطين

بلدية رفح: إسرائيل تتعمد تحويل المدينة إلى منطقة غير صالحة للحياة 

12 - ديسمبر - 2024

منازل دمرها جيش الاحتلال في رفح

حجم الخط
0

اسطنبول: قال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، الخميس، إن التقارير الواردة من داخل المدينة تنم عن وجود مخطط إسرائيلي لتدميرها بالكامل وجعلها غير صالحة للحياة.
وأوضح الصوفي في بيان، أن “القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل رفح منذ مايو/ أيار الماضي نفذت عمليات هدم وتجريف ونسف للمباني السكنية والمرافق الخدماتية وشبكات البنية التحتية في كافة أحياء المدينة”.
وشدد أن “التقارير والصور التي ينشرها جنود الاحتلال تظهر جليا أن الهدف من عمليات النسف والتدمير هو التخريب فقط، كما ظهر في مقطع مصور تفجير بئر كندا بحي تل السلطان غرب المدينة”.
واعتبر أن استقدام إسرائيل شركات من أجل هدم المباني وترحيل ركامها إلى جهات غير معلومة “سابقة في حرب الإبادة الجماعية”.
وأشار إلى أن “استقدام هذه الشركات يؤكد وجود خطة مبيتة تنفذها القوات الإسرائيلية بحق مدينة رفح بعد إجبار أهلها على مغادرتها تحت النار منذ أكثر من 7 أشهر”.
كما دعا الصوفي المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الإجرامي، وحماية ما تبقى من مباني ومرافق المدينة.
وبدأت إسرائيل عملية عسكرية برفح في 6 مايو 2024، وسيطرت على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك، فيما أحرقته ودمرت مبانيه في وقت لاحق من ذات الشهر.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة عارورة شمال الضفة الغربية
26 - يونيو - 2025
قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينيا من نابلس وقلقيلية والخليل بالضفة
26 - يونيو - 2025
معاريف.. قراءة لنبرة كيسنجر وترامب: هل هُزمت إيران هزيمة مصر عام 1973؟
25 - يونيو - 2025
مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بسرقة منازل في الضفة أثناء اقتحامها
24 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية