بلدية رفح: المدينة خارج اتفاق الهدنة و200 ألف نازح في العراء

غزة: قال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، الخميس، إنّ المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، لا تزال خارج نطاق اتفاق وقف إطلاق النار، وإن أكثر من 200 ألف نازح يعيشون في العراء، في ظل ظروف إنسانية صعبة.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “لا يزال يسيطر على أكثر من 60 بالمئة من أراضي المدينة، ما يمنع آلاف النازحين من العودة إلى منازلهم”.

وأضاف أن النازحين ما زالوا متواجدين في منطقة مواصي خان يونس ومواصي رفح جنوب غرب قطاع غزة، دون تمكنهم من الوصول إلى أماكنهم الأصلية، في ظل غياب أي مراكز إيواء منظمة بسبب عدم تسلم المدينة الحصة المقررة من الخيام حتى اللحظة.

وبين أن أكثر من 200 ألف نازح يعيشون في العراء، في ظل ظروف إنسانية صعبة، خاصة مع استمرار تدمير البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.

وفي السياق، أشار رئيس البلدية إلى أن رفح لا تزال تتعرض لانتهاكات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تستمر عمليات تدمير المنازل وإطلاق النار نحو المناطق المصنفة “آمنة”، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين ويعوق جهود الإغاثة والإعمار.

وتابع: “شبكة المياه مدمرة في مدينة رفح، ولم تصل المياه إلى المنازل، فضلا عن عدم توفر المولدات أو قطع الغيار اللازمة، رغم أن البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على إدخالها”.

وطالب الصوفي بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الخروقات المستمرة، وإنقاذ سكان رفح الذين لم يلمسوا أي تحسن في أوضاعهم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن حياتهم ما زالت معرضة للخطر، ولا يستطيعون العودة إلى مدينتهم حتى الآن.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

بيد أنه تم رصد انتهاك تل ابيب للعديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ما استدعى من حركة حماس، الاثنين، إلى إعلان تجميد إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، لحين وقف هذه الانتهاكات، والتزام تل أبيب بأثر رجعي بالبرتوكول الإنساني للاتفاق في ظل الأوضاع الكارثية في غزة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

(الأناضول)