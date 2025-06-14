بلدية رمات غان الإسرائيلية: صواريخ إيران خلفت دمارا لا يمكن تصوره- (صور وفيديو)

القدس: قالت بلدية “رمات غان” وسط إسرائيل، السبت، إن الصواريخ التي أطلقتها إيران، مساء الجمعة، على المنطقة خلفت “دمارا لا يمكن تصوره”، وسط تضرر عشرات المباني.

ويأتي ذلك بينما تفرض إسرائيل حالة من التعتيم على خسائرها عقب رشقات صاروخية أطلقتها إيران على منطقة تل أبيب الكبرى، وتحظر الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام نشر أي تفاصيل بهذا الخصوص.

وفي تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وصف كارميل شاما هكوهين، رئيس بلدية رمات غان، تداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني على مدينته قائلا: “هذه ساحة دمار لا يمكن تصورها”.

وأوضح أن “العشرات من المباني تضررت، وفقدت مئات العائلات سقفها الذي يأويها في ثانية واحدة” جراء استهداف المدينة بالصواريخ الإيرانية.

“مشهد غير مسبوق في إسرائيل”.. لقطات توثق حجم الدمار في مدينة رمات غان قرب تل أبيب بعد تعرضها للقصف بصواريخ إيرانية pic.twitter.com/u8Z4OSo8Ot — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 14, 2025





ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم “استباقي” وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية “غير المسبوقة” تهدف إلى “ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى”.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران بعملية أسمتها “الوعد الصادق 3″، للرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 6، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “حدث خطير جدا” في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من “حرب الظل” التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

(الأناضول)