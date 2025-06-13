بلدية سان دوني الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني على واجهة مبناها

باريس- “القدس العربي”: دعت مدينة سان دوني الفرنسية إلى تجمع من أجل السلام والمطالبة بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين من قبل فرنسا، وذلك من خلال رفع العلم الفلسطيني على واجهة مبنى البلدية، بحضور سفيرة فلسطين في فرنسا.

دعا رئيس البلدية (من الحزب الاشتراكي)، ماتيو هانوتان، المواطنين إلى الحضور والمشاركة في لحظة “أخوة”، قبل التوجه إلى التظاهرة المقررة يوم السبت عند الساعة الثانية بعد الظهر في ساحة الجمهورية في باريس.

COMMUNIQUÉ | La Ville de Saint-Denis hissera le drapeau palestinien sur la façade l’Hôtel de ville 🇵🇸 pic.twitter.com/t5VjrH1aDK — Ville de Saint-Denis (@VilleSaintDenis) June 13, 2025

وقالت البلدية في بيانها: “الهجوم العسكري الإسرائيلي، إلى جانب الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة، تسبب في دمار هائل للبنية التحتية، وشلّ المستشفيات، ومقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال”.

وأكدت المدينة أنها من خلال هذا العمل الرمزي “تجدد تمسكها بحقوق الإنسان، والسلام، والعدالة”.

Mairie de saint Denis free Palestine Drapeau palestinien sur la façade de la mairie de st Denis vive la Palestine merci monsieur le maire pic.twitter.com/iYPRKGV8I7 — Tena Paris (@ParisTena41351) June 13, 2025

يأتي ذلك في وقت شهدت يعقد فيه هذا الجمعة مؤتمر “نداء باريس من أجل حل الدولتين، السلام والأمن الإقليمي”، وذلك قبل أيام قليلة من افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي تتشارك في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية من 17 إلى 20 يونيو الجاري

يُعقد هذا المؤتمر الخاص بالمجتمع المدني، الذي يستضيفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) وتنظمه منتدى باريس من أجل السلام، استجابةً لنداء منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية ومن جميع أنحاء العالم، والتي تعمل جميعها من أجل سلام دائم في الشرق الأدنى.

وفي هذا الإطار، سيؤكد على ضرورة التوصل فوراً إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بما يسمح بإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة، وإنهاء معاناة سكان غزة، والعمل على هذا الحل السياسي.