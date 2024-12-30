بلدية غزة: ظروف مأساوية يعيشها النازحون بسبب المطر والعواصف- (صور)

غزة: قالت بلدية محافظة غزة، الاثنين، إن النازحين الفلسطينيين يعيشون ظروفا مأساوية بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع والمصحوب بأمطار غزيرة وعواصف في ظل نقص الإمكانيات وبدائل الإيواء.

وأضافت في بيان: “يُعاني النازحون من ظروف مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف ولا توجد إمكانيات كافية لمساعدتهم”.

وأوضحت أن المنخفض الجوي الحالي يشكل “خطرا على خيام النازحين”.

وأشارت إلى وجود أزمة في عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي التي تجمعت في الشوارع بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة سكان غزة وتقدم الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف الصعبة.

ومساء الأحد، تأثر قطاع غزة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة ضرب الأراضي الفلسطينية مساء الأحد، بحسب الأرصاد الجوية.

يأتي ذلك وسط استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

(الأناضول)