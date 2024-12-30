بلدية غزة: ظروف مأساوية يعيشها النازحون بسبب المطر والعواصف- (صور)

غزة: قالت بلدية محافظة غزة، الاثنين، إن النازحين الفلسطينيين يعيشون ظروفا مأساوية بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع والمصحوب بأمطار غزيرة وعواصف في ظل نقص الإمكانيات وبدائل الإيواء.
وأضافت في بيان: “يُعاني النازحون من ظروف مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف ولا توجد إمكانيات كافية لمساعدتهم”.
وأوضحت أن المنخفض الجوي الحالي يشكل “خطرا على خيام النازحين”.
وأشارت إلى وجود أزمة في عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي التي تجمعت في الشوارع بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.
وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة سكان غزة وتقدم الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف الصعبة.
ومساء الأحد، تأثر قطاع غزة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وكتلة هوائية باردة ضرب الأراضي الفلسطينية مساء الأحد، بحسب الأرصاد الجوية.
يأتي ذلك وسط استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
(الأناضول)
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث لأطفال ونساء غزة هذي سنة كاملة وزيادة وهم يتعرضون للقصف الوحشي المسعور من قبل عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 وحكام العار والبوار بلا شعار ونحن نلج سنة 2025 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
هه حتى الكلمات تعجز عن توصيف ما يحدث لشعب فلسطين المحاصر في غزة العزة بالجوع والعطش والمرض والقتل والتشريد من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948، حسبنا الله ونعم الوكيل في أمة المليار العاجزة عن لجم عصابة البعبع الصهيو أمريكي الذي يعربد بدماء أطفال ونساء غزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا رحمة أو شفقة بالصواريخ الأمريكية و الأوروبية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥