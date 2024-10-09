بلغ 26 بالمئة.. التضخم في مصر يصعد للشهر الثاني تواليا خلال سبتمبر

القاهرة: صعد تضخم أسعار المستهلك السنوي في السوق المصرية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 26 بالمئة، ارتفاعا من 25.6 بالمئة في أغسطس/ آب السابق له، في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، الأربعاء، قال فيه إن التضخم الشهري في عموم البلاد نما بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة مع أغسطس 2024.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تجاوز التضخم في مصر 35 بالمئة قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي لخمسة شهور متتالية منذ تعويم سعر صرف العملة الجنيه في مارس/ آذار الفائت.

ورفعت مصر منذ مارس الماضي، أسعار الوقود مرتين، ونفذت زيادة بنسبة 300 بالمئة على أسعار الخبز المدعم، وزادت أسعار المواصلات، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وعلى أساس سنوي، زادت أسعار الغذاء في الأسواق المصرية بنسبة 27.4 بالمئة، مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 34.7 بالمئة واللحوم الدواجن بنسبة 22.3 بالمئة.

كما زادت أسعار مجموعة المسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود، بنسبة 17.5 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 24.2 بالمئة والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 35.9 بالمئة.

(الأناضول)