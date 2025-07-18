بلقيس تحيي حفل افتتاح مهرجان عيساوة في مكناس المغربية

عيساوة – «القدس العربي»: تعود امطربة اليمنية بلقيس فتحي للقاء جمهورها المغربي من جديد، بعد غياب عن الساحة الفنية، وهذه المرة من قلب العاصمة الإسماعيلية مكناس، حيث تحيي حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان عيساوة: مقامات وإيقاعات عالمية، يوم 23 الشهر الجاري في ساحة باب المنصور، انطلاقًا من الساعة التاسعة ليلاً.

بلقيس لم تُخفِ حماسها لهذه العودة، حيث شاركت متابعيها عبر إنستغرام مقطع فيديو أعربت فيه عن اشتياقها الكبير للمغرب وجمهوره، ووجّهت دعوة مفتوحة لكل محبيها للحضور ومشاركتها هذه اللحظة الفنية الخاصة.

ورغم المسافة، حافظت دائمًا على علاقة مميزة بالمغرب، عبّرت عنها من خلال اختياراتها الفنية، إذ سبق أن قدّمت أغنيتين باللهجة المغربية حصدتا نجاحًا لافتًا، ما قرّبها أكثر من قلوب المغاربة.