بلماضي: لسنا مرشحين للفوز بأمم أفريقيا وهدفنا اسعاد الجماهير الجزائرية

أبيدجان: أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أن هدف فريقه هو الفوز في كل مباراة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 شباط/ فبراير المقبل.

ويلعب المنتخب الجزائري، الفائز باللقب عامي 1990 و2019، في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات لأمم أفريقيا 2023، برفقة منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

ويبدأ منتخب الجزائر لقاءاته في المسابقة بمواجهة منتخب أنغولا، الاثنين، في الجولة الأولى للمجموعة.

وقال بلماضي في مؤتمر صحافي، الأحد، إن المواجهة الأولي في أي بطولة دائما ما تكون صعبة خاصة أنها أمام منتخب كبير وهو أنغولا.

وأضاف: “لدينا تحد وهو أن نفوز بكل المباريات ونثبت أن تعثر النسخة الماضية 2021 كان مجرد كبوة بطل لا أكثر”.

وجاءت مشاركة الجزائر صادمة في نسخة أمم أفريقيا 2021، التي أقيمت في الكاميرون، حيث شهدت خروجه من الدور الأول للمسابقة، التي كان يدافع عن لقبها آنذاك.

وأوضح: “التنظيم جيد ورائع والملاعب مميزة ونسعي للتقدم في كل مباراة”.

وشدد بلماضي في نهاية حديثه “منتخب الجزائر ليس مرشحاً للفوز بالبطولة ويسعي بكل قوة للتقدم والوصول لأبعد مدي في تلك النسخة وهدفنا دون شك إسعاد الجماهير الجزائرية”.

(د ب أ)