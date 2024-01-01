بلماضي يؤكد غياب أمين عمورة عن مواجهة الجزائر وأنغولا بأمم إفريقيا

الجزائر: أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم غياب النجم الواعد محمد أمين عمورة، مهاجم وهداف نادي سانت جيلواز البلجيكي، عن المباراة التي يلتقي فيها الفريق مع أنغولا، يوم 15 كانون الثاني / يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 من الشهر ذاته.

وقال بلماضي، في تصريح للصحافيين، بمطار مدينة لومي عاصمة توجو، التي وصلها المنتخب الجزائري اليوم الاثنين لخوض معسكر إعدادي، إن عمورة سيغيب عن مواجهة أنغولا بداعي الايقاف (تراكم البطاقات).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الجزائري غياب أمين غويري مهاجم نادي رين الفرنسي عن البطولة بسبب معاناته من إصابة، دون الخوض في مسألة تعويضه بلاعب آخر أم لا.

كان بلماضي اختار 26 لاعبا للمشاركة في البطولة الإفريقية بينهم غويري.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيواجه كذلك بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من الشهر الحالي ضمن منافسات الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

(د ب أ)