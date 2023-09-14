بلماضي يرفض عرضا مغريا من السعودية ويتمسك بتدريب منتخب الجزائر

الجزائر: رفض جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم عرضا مغريا من أحد الأندية الناشطة بدوري روشن السعودي، كان سيجعل منه أغلى مدرب عربي وإفريقي على مر التاريخ.

ويرتبط بلماضي مع المنتخب الجزائري بعقد يمتد حتى 2026 .

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن نادي الأهلي السعودي الذي يضم في صفوفه قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، يصر على التعاقد مع بلماضي، ويسعى جاهدا لإقناعه بتدريب الفريق في الفترة المقبلة، مستغلا بعض الظروف ” غير المواتية” التي تواجهه في الجزائر.

وأوضحت ذات المصادر أن إدارة نادي الأهلي عرضت على بلماضي راتبا سنويا ضخما يفوق بكثير ما يتلقاه مع المنتخب الجزائري، وسيجعل منه أغلى مدرب عربي وإفريقي على مر التاريخ.

لكن بلماضي، يصر على عدم استبدال المشروع الذي بدأه مع المنتخب الجزائري ولو بـ” كل ذهب العالم”.

ورغم هذا الرد الحاسم، لم تفقد إدارة نادي الأهلي الأمل في التعاقد مع بلماضي، مرجحة أن يغير رأيه في يوم ما.

( د ب أ)



