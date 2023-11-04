بلماضي يعثر على بديل عطال في جنة كرة القدم

باريس- “القدس العربي”: أفادت مصادر صحافية جزائرية، بأن الناخب الوطني جمال بلماضي، عثر بالفعل على البديل الاستراتيجي للمدافع الأيمن يوسف عطال، بعد طعنة الغدر التي تعرض لها الأخير من قبل الاتحاد الفرنسي، بمنعه من اللعب مع فريقه نيس لمدة 7 مباريات، ثمنا لموقفه الإنساني الداعم للقضية الفلسطينية وضحايا العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأبرياء في قطاع غزة.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية المحلية عن مصدر من داخل الجهاز الفني لمحاربي الصحراء، رفض كالعادة الكشف عن هويته، أن المدرب بلماضي، يراقب جوهرة نادي باري الإيطالي مهدي دورفال، كواحد من أبرز الوجوه المرشحة لتعويض عطال في المرحلة القادمة، وذلك بعد التطور اللافت في مستواه مع فريقه الناشط في دوري السيري بي.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الشاب البالغ من العمر 22 عاما، نجح في خطف أنظار بلماضي وجهازه المعاون، بفضل النسخة المبهرة التي يبدو عليها في دوري القسم الثاني في وطن جنة كرة القدم، خاصة بعد تحوله من لاعب بديل مهمش على مقاعد البدلاء، إلى عنصر لا غنى عنه في القوام الرئيسي، مسجلا حضوره فيما يلامس الـ370 دقيقة لعب منذ ضربة بداية الموسم الحالي.

ومعروف أن دورفال، سبق له تمثيل منتخب الخضر على المستوى الأولمبي، وحدث ذلك في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في شهر مارس/ آذار الماضي، وآنذاك أحسن استغلال الفرصة على أكمل وجه، بظهوره بمستوى مبشر في المباراتين، الأمر الذي جعله محط أنظار الخبراء والمتابعين، كموهبة تستحق نظرة من بلماضي، وبدون مشاكل في استخراج وثائق تحويل الجنسية الرياضية.

ويخشى بلماضي أن تؤثر عقوبة عطال على حالته الفنية والبدنية، قبل بدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار، المقررة منتصف يناير / كانون الثاني المقبل، الأمر الذي جعله يراقب موهوب باري، ليكون على رأس قائمة المرشحين لتعويض مدافع نيس في فترة تجميده في فرنسا.

لا يُعتبر عطال، الوحيد الذي دفع ثمن موقفه الإنساني، هناك أيضا اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، هو الآخر تعرض لكل أنواع القهر والتنكيل، اكتملت مساء الجمعة، بإخطاره رسميا بفسخ عقده مع ناديه ماينز الألماني، حتى كريم بنزيما، وُصف بالإخواني من قبل وزير داخلية فرنسا.