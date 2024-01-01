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بلماضي يفجر مفاجأة حول ترشيح الجزائر للفوز بأمم أفريقيا

منذ 59 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

استبعد مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، “محاربي الصحراء” من ترشيحاته للتتويج ببطولة كأس إفريقيا المقررة في كوت ديفوار بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وقال بلماضي خلال مؤتمر صحافي يوم الأحد: “في الغالب، المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب هي دائما نفسها على غرار تونس، والمغرب ومصر وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا”.

أضاف: “لا يمكن لأحد التنبؤ بمن سيفوز بالبطولة المقبلة، يمكن لبعض المنتخبات أن تصنع المفاجأة”.

وتابع المدرب الجزائري: “نحن خرجنا في النسخة الماضية من الدور الأول لذا أقول إننا لسنا من أبرز المرشحين”.

وقال: “نحن ذاهبون بطموح كبير، سنعمل بهدوء وجدية، مثلما قمنا به في السنوات الماضية، على أمل بلوغ أبعد حد”.

ويخوض منتخب الجزائر البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

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