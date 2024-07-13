بلماضي ينافس أسماء عالمية على تدريب منتخب عربي

الجزائر- “القدس العربي”:

تزامنا مع بداية حركة انتقالات اللاعبين والمدربين الصيفية في جُل دوريات العالم.. عاد اسم المدرب الجزائري الشهير جمال بلماضي، ليتصدر عناوين الصحف والمواقع الرياضية المتخصصة في تغطية أخبار الميركاتو، وهذه المرة بتقارير ومعلومات تضع اسمه في جملة مفيدة مع أحد المنتخبات العربية، التي تبحث عن مدرب جديد فيما تبقى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووفقا لما ذكره موقع “فوت أفريكا”، فإن المدرب المُلقب بـ”سبيشال وان” أفريقيا، يتواجد بالفعل على رأس قائمة المدربين الكبار المرشحين لقيادة منتخب الكويت في المرحلة القادمة، حيث يسابق اتحاد الكرة الكويتي، الزمن من أجل حسم ملف المدرب الجديد، وذلك منذ انتهاء عقد المدرب البرتغالي روي بينتو ورحيله بشكل رسمي عن المنتخب مطلع يوليو / تموز الجاري، بعد ما قضى ثلاث سنوات على رأس الجهاز الفني للأزرق.

في الوقت ذاته، أكد التقرير أن مهمة مدرب محاربي الصحراء السابق في الوصول إلى القيادة الفنية للمنتخب الكويتي، لن تكون سهلة أو مفروشة بالورود، بسبب المنافسة الشرسة مع باقي الأسماء المرشحة لخلافة بينتو في المنتخب الخليجي، والتي تضم أكثر من مدرب من الطراز العالمي، من نوعية الأرجنتيني هيكتور كوبر، والبرتغالي كارلوس كيروش، والثنائي الألماني يورغن كلينسمان ووينفريد شايفر وآخرون بنفس السمعة والخبرات التراكمية.

ولا تعتبر المرة الأولى، التي يرتبط فيها اسم بلماضي بتدريب أحد المنتخبات أو الفرق، وكانت البداية بتسونامي من الشائعات التي تتحدث عن اقترابه من تدريب منتخب تونسي، ثم بحملة إعلامية فرنسية عن إمكانية عودته إلى ناديه السابق مارسيليا، الذي كان يبحث عن مدرب جديد بعد اعتزال المدرب السابق جان لويس غاسييه، ومؤخرا قبل إنه تلقى عرضا لا يُقاوم لتولي الدفة الفنية لفريق الريان القطري، لكن حتى الآن، لم يمارس مهنته المفضلة منذ إقالته من تدريب الخضر عقب الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2023.

ومعروف أن جمال، يتمتع بخبرة عريضة في منطقة الخليج، وتحديدا دولة قطر، كلاعب سابق لناديي الغرافة والخريطيات في الفترة بين عامي 3003 و2005، وأيضا كمدرب متخصص في صيد الألقاب، مثلما قاد الدحيل بالمسمى القديم “لخويا” والحالي للفوز بلقب الدوري في 4 مناسبات، وكأس أمير قطر مرتين، وكأس قطر مرة واحدة، بالإضافة إلى حصوله على كأسي الخليج وغرب آسيا في تجربته القصيرة مع منتخب العنابي، لكن يبقى إنجازه الأهم في مسيرته التدريبية، هو قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر عام 2019، وما تبعها من سلسلة تاريخية بتجنب الهزيمة في 35 مباراة دولية على التوالي.